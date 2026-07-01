Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachschaden am Auto

Hildburghausen (ots)

Bereits am 24.06.2026 zwischen 07:00 Uhr und 19:20 Uhr parkte ein Autofahrer seinen schwarzen Pkw auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße in Hildburghausen. In dieser Zeit stieß ein unbekannter Verursacher vermutlich beim Ein- oder Aussteigen mit der Tür seines Fahrzeuges gegen den parkenden Pkw. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte. Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0159038/2026 entgegen.

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