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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungen wegen des bandenmäßigen Ladendiebstahls

Floh-Seligenthal (ots)

Freitagnachmittag betraten zwei Männer einen Einkaufsmarkt in der 
Körler Straße in Floh. Sie packten Kaffee und Windeln im Gesamtwert 
von fast 700 Euro in ihren Einkaufswagen und verließen den Markt ohne
zu bezahlen, vermutlich über den Eingangsbereich. Dort wurden sie von
einem weiteren Mann in einem Pkw erwartet. Sie luden das Diebesgut 
ein und fuhren davon.

Montagnachmittag betraten zwei Männer erneut den Einkaufsmarkt in 
Floh. Ein Mann begab sich zielgerichtet zu dem Regal mit dem Kaffee 
und belud einen Einkaufswagen mit Kaffee im Gesamtwert von etwa 660 
Euro. Anschließend fuhr er mit dem Wagen in Richtung Eingangsbereich,
um das Geschäft erneut ohne zu bezahlen zu verlassen. Eine 
Mitarbeiterin wurde jedoch aufmerksam und erkannte die Person als 
einen der Ladendiebe von Freitagnachmittag wieder. Die beiden ließen 
daraufhin den Einkaufswagen zurück und flüchteten. Einer der Täter 
konnte durch den Marktleiter gestoppt werden und zwei weitere 
Personen, die in einem Fahrzeug auf dem angrenzenden Gelände einer 
Tankstelle auf die beiden gewartet hatten, wurden ebenfalls bis zum 
Eintreffen der Polizei festgehalten. Die vierte Person entfernte sich
in unbekannte Richtung.
Gegen die drei festgestellten Männer im Alter von 43, 44 und 50 
Jahren sowie den vierten Mann, zu dessen Identität die Ermittlungen 
andauern, wird wegen des Bandenmäßigen Ladendiebstahls ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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