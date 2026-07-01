Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungen wegen des bandenmäßigen Ladendiebstahls

Floh-Seligenthal (ots)

Freitagnachmittag betraten zwei Männer einen Einkaufsmarkt in der Körler Straße in Floh. Sie packten Kaffee und Windeln im Gesamtwert von fast 700 Euro in ihren Einkaufswagen und verließen den Markt ohne zu bezahlen, vermutlich über den Eingangsbereich. Dort wurden sie von einem weiteren Mann in einem Pkw erwartet. Sie luden das Diebesgut ein und fuhren davon. Montagnachmittag betraten zwei Männer erneut den Einkaufsmarkt in Floh. Ein Mann begab sich zielgerichtet zu dem Regal mit dem Kaffee und belud einen Einkaufswagen mit Kaffee im Gesamtwert von etwa 660 Euro. Anschließend fuhr er mit dem Wagen in Richtung Eingangsbereich, um das Geschäft erneut ohne zu bezahlen zu verlassen. Eine Mitarbeiterin wurde jedoch aufmerksam und erkannte die Person als einen der Ladendiebe von Freitagnachmittag wieder. Die beiden ließen daraufhin den Einkaufswagen zurück und flüchteten. Einer der Täter konnte durch den Marktleiter gestoppt werden und zwei weitere Personen, die in einem Fahrzeug auf dem angrenzenden Gelände einer Tankstelle auf die beiden gewartet hatten, wurden ebenfalls bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die vierte Person entfernte sich in unbekannte Richtung. Gegen die drei festgestellten Männer im Alter von 43, 44 und 50 Jahren sowie den vierten Mann, zu dessen Identität die Ermittlungen andauern, wird wegen des Bandenmäßigen Ladendiebstahls ermittelt.

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