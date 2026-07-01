Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Fahrbahn abgekommen

Zella-Mehlis (ots)

Dienstagmittag befuhr ein 72-jähriger Autofahrer die Oberhofer Straße in Zella-Mehlis. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er von der Fahrbahn ab und streifte einen Blumenkübel und einen Ampelmast. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 7.000 Euro geschätzt. Der 72-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

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