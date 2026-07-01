Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Außenspiegel bei Unfall beschädigt

Suhl (ots)

Dienstag zwischen 09:15 Uhr und 10:00 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren Pkw auf einem Parkplatz in der Rimbachstraße in Suhl. Als sie zurückkam, bemerkte sie eine Beschädigung am linken Außenspiegel. Ein unbekannter Fahrzeugführer war dagegen gestoßen und hatte anschließend die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0162909/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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