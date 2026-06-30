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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallverursacher gesucht

Suhl (ots)

Die Polizeiinspektion Bad Salzungen ermittelt wegen des unerlaubten Entfernen vom Unfallort und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Donnerstag, 25.06.2026, 17:00 Uhr, bis Montag, 29.06.2026, 16:00 Uhr, einen auf dem Parkplatz "Flösrasen" in Bad Salzungen abgestellten Seat Leon und verließ die Unfallstelle anschließend, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. An dem Pkw entsandt ein nicht unerheblicher Sachschaden. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacher beziehungsweise zum verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695-5510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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