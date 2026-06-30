Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht nach Spiegelkollision - Zeugen gesucht

Brattendorf (ots)

Am 29.06.2026 gegen 15:15 Uhr befuhr eine 54-jährige mit ihrem Pkw Subaru die Landstraße aus Merbelsrod in Richtung Brattendorf. Kurz vor der Ortslage Brattendorf kam ihr ein bislang unbekannter Fahrer in einem dunklen Pkw entgegen. Auf gleicher Höhe kollidierten die jeweils linken Außenspiegel der Fahrzeuge miteinander. Dabei entstand Sachschaden. Während die Fahrerin des Subaru die Polizei informierte, fuhr der Fahrer des dunklen Pkw weiter. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0162220/2026 zu melden.

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