Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus LKW

Suhl (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 27. Juni 2026, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 29. Juni 2026, 07:20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus zwei in der Schleusinger Straße, Höhe Hausnummer 61, abgestellten Lkw jeweils einen Trennschleifer. Der Entwendungsschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der Inspektionsdienst Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0161435/2026 mit dem Inspektionsdienst Suhl in Verbindung zu setzen.

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