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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garageneinbruch in Zella-Mehlis - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstag, 28. Juni 2026, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 29. Juni 2026, 08:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Garage in der Alten Straße. Aus der Garage entwendeten die Täter ein Pedelec sowie diverses Werkzeug. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Der Inspektionsdienst Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0161859/2026 mit dem Inspektionsdienst Suhl in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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