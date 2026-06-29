Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diesel entwendet

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen, 05:40 Uhr, machten sich unbekannte Täter mit Gewalt am Tank eines in der Lubenbachsiedlung in Zella-Mehlis geparkten Firmen-Lkw zu schaffen. Sie entwendeten etwa 50 Liter Diesel aus dem Tank und flüchteten anschließend unbemerkt. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0161405/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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