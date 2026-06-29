Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoscheibe mit Stein beschädigt

Breitungen (ots)

Ein Autofahrer befuhr Sonntagabend gegen 20:45 Uhr die Feldstraße in Breitungen, als plötzlich seine Windschutzscheibe durch den Stein, welcher nach derzeitigen Erkenntnissen aus einer Steinschleuder abgefeuert worden war, beschädigt wurde. Drei unbekannte Jugendliche, die auf dem Feld vermutlich mit der Steinschleuder geschossen hatten, flüchteten daraufhin und konnte nicht mehr festgestellt werden. An der Windschutzscheibe entstand ein Sachschaden von etwa 1.400 Euro. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Jugendlichen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0161180/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

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