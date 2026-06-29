LPI-SHL: Alkoholisiert mit dem Rad gestürzt
Römhild (ots)
Am späten Sonntagabend befuhr ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer den für Radfahrer freigegebenen Fußweg in der Meininger Straße in Römhild. Beim Überqueren der Höhenstraße bremste der Mann aus ungeklärter Ursache stark und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille, weshalb eine Blutentnahme folgte. Den 50-Jährigen erwartet eine Anzeige.
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