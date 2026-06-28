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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: alkoholisiert einen Unfall verursacht

Bad Salzungen (ots)

Am Samstagmittag parkte eine 60-jährige Frau aus einer Einfahrt aus. Dabei übersah sie einen abgeparkten Pkw auf der gegenüberliegenden Straßenseite und stieß mit diesem zusammen. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Bei der Unfallverursacherin wurde daher eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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