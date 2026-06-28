Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebe im Supermarkt!

Schmalkalden (ots)

In einem Supermarkt in Floh-Seligenthal hatten es am 26.06.2026 gegen 15:15 Uhr, 4 bislang unbekannte Diebe auf Kaffee und Windeln in großen Mengen abgesehen. Bezahlen wollten sie die kostspieligen Waren aber nicht. Während einer der Diebe die Mitarbeiter ablenkte, beluden die anderen den mitgeführten silbernen Merzedes mit GTH- Kennzeichen. Anschließend flohen die Langfinger unerkannt. Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Meiningen unter Angabe des Aktenzeichens 0159956/2026 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell