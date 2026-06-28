Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher in der Rhön!

Meiningen (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag (26.06.2026) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in einem Ortsteil von Kaltennordheim. Gewaltsam gelangte der oder die unbekannte(n) Täter, vermutlich über den Keller ins Wohnhaus. Dort wurden das Mobiliar durchwühlt und u.a. Bargeld entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde durch die PI Schmalkalden-Meiningen eingeleitet. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, geeignete Maßnahmen zum Einbruchschutz zu treffen. Wer Hinweise zu Täter oder Tathergang machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter Angabe des Aktenzeichens 0159409/2026 zu melden.

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