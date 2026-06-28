Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf betrügerischen Link hereingefallen

Viernau (ots)

Am 27.06.2026 wollte die Geschädigte eine Hotelstornierung vornehmen. Hierzu musste sie jedoch die Telefonnummer einer bekannten Buchungsseite "googlen". Die gefundene, sich nach außen als seriös darstellende Telefonnummer erwies sich allerdings als alles andere. Die Nummer stammte nicht von der offiziellen Internetseite booking.com, sondern von der Internetseite bookingcom.de. Der "Mitarbeiter" schickte der Geschädigten im Rahmen eines Telefongespräches einen Link zur Verifizierung. Vom PayPal Konto der Geschädigten sollte mittels des Links ein Euro abgebucht werden. Tatsächlich wurden jedoch mehrere Hundert Euro abgebucht, mutmaßlich zum Kauf von Bitcoins. Noch während des Gesprächs bemerkte die Geschädigten den Betrug, leider war es schon zu spät.

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