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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf betrügerischen Link hereingefallen

Viernau (ots)

Am 27.06.2026 wollte die Geschädigte eine Hotelstornierung vornehmen.
Hierzu musste sie jedoch die Telefonnummer einer bekannten 
Buchungsseite "googlen". Die gefundene, sich nach außen als seriös 
darstellende Telefonnummer erwies sich allerdings als alles andere. 
Die Nummer stammte nicht von der offiziellen Internetseite 
booking.com, sondern von der Internetseite bookingcom.de. Der 
"Mitarbeiter" schickte der Geschädigten im Rahmen eines 
Telefongespräches einen Link zur Verifizierung. Vom PayPal Konto der 
Geschädigten sollte mittels des Links ein Euro abgebucht werden. 
Tatsächlich wurden jedoch mehrere Hundert Euro abgebucht, mutmaßlich 
zum Kauf von Bitcoins. Noch während des Gesprächs bemerkte die 
Geschädigten den Betrug, leider war es schon zu spät.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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