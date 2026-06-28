LPI-SHL: Sportbogen entwendet

Veilsdorf (ots) - Am 27.06.2026 wurde die Polizeiinspektion Hildburghausen gegen 15:50 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass soeben ein gelber Pkw in der Ortslage Veilsdorf in der Straße Am Berg gegen eine Laterne gefahren sein soll. Dann wäre der Fahrzeugführer davon gefahren und vor Ort würde sich sein Kennzeichen befinden. Die eingesetzten Beamten konnten recht zügig im Zusammenwirken mit mehreren Zeugen den Fahrzeugführer auf dem nahegelegenen Festivalgelände ...

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