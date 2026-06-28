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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sportbogen entwendet

Suhl (ots)

Am 26.06.2026, zwischen 21:00 und 23:00 Uhr kam es in Suhl, An der 
Struth zu einem Diebstahl. Hierbei wurde ein Sportbogen mit schwarzem
Griffstück und schwarzem Visier aus einer Halle entwendet. Der Wert 
des Bogens wird auf 800 Euro beziffert. 
Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, 
werden gebeten sich unter Angabe des Aktenzeichens ST/0160349/2026 an
den Inspektionsdienst Suhl zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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