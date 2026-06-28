Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl mehrerer Kennzeichen

Suhl (ots)

Im Zeitraum vom 23.06.2026 bis 26.06.2026 kam es zu mehrerern Diebstählen von Kennzeichen. In Summe wurden von drei Fahrzeugen jeweils eine Kennzeichentafel entwendet. Der erste Diebstahl ereignete sich in Suhl, Würzburger Straße 21 im Zeitraum vom 23.06.2026, 12:00 Uhr bis 26.06.2026, 09:00 Uhr, bei dem von einem Pkw Seat die hintere Kennzeichentafel entwendet wurde. Zu zwei weiteren Diebstählen kam es in Suhl, Simsonstraße. Hier wurden im Zeitraum vom 24.06.2026, 10:00 Uhr bis 26.06.2026, 15:00 Uhr von einem Pkw Skoda die hintere Kennzeichentafel und von einem Wohnmobil die vordere Kennzeichentafel entwendet. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu den Sachverhalten machen können, werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Suhl zu wenden.

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