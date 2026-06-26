Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Seil aus Ballenpresse abgerollt

Dermbach (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Traktors samt Ballenpresse fuhr Donnerstagabend aus Richtung Glattbach (Dermbach) kommend in Richtung Mebritz (Dermbach). Ein dünnes blaues Seil aus der Ballenpresse verfing sich auf dem Weg und begann sich, vermutlich unbemerkt vom Traktorfahrer, abzurollen. Über die gesamte Fahrtstrecke rollte es sich immer weiter ab, wodurch Sachschäden an mehreren Leitpfosten und nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Autos entstanden. Ein Stück hinter der Einmündung in die Ortslage Mebritz endete das Seil. Nach Aussagen eines Geschädigten bog das Gespann kurz darauf nach rechts in einen Wirtschaftsweg ab - konnte aber polizeilich nicht mehr festgestellt werden. Die Feuerwehr war zur Unterstützung bei der Beseitigung des Seils im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den unbekannten Fahrzeugführer des Traktors samt Ballenpresse und bitte Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0159023/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

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