LPI-SHL: Fußgänger schwer verletzt
Eisfeld (ots)
Eine 57-jährige Autofahrerin befuhr Donnerstagabend die Verlängerung des Gutswegs in Eisfeld in Richtung Herbartswind. Unter der Autobahnunterführung kam ihr ein 76-jähriger Fußgänger entgegen. Aus bislang unbekannter Ursache übersah sie den Mann und erfasste ihn frontal. Er wurde auf das Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.
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