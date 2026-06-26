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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgänger schwer verletzt

Eisfeld (ots)

Eine 57-jährige Autofahrerin befuhr Donnerstagabend die Verlängerung des Gutswegs in Eisfeld in Richtung Herbartswind. Unter der Autobahnunterführung kam ihr ein 76-jähriger Fußgänger entgegen. Aus bislang unbekannter Ursache übersah sie den Mann und erfasste ihn frontal. Er wurde auf das Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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