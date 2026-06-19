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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Totalschaden am Pkw

Schmalkalden (ots)

Montag zwischen 0:00 Uhr und 08:00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer im Vorbeifahren gegen einen in der Stiller Gasse in Schmalkalden geparkten roten Pkw Ford. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher den Unfallort und fuhr weiter in Richtung der Straße "Hoffnung". Am Auto entstand erheblicher Schaden (Totalschaden). Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0148033/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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