Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Auseinandersetzung verletzt

Hildburghausen (ots)

Donnerstagmittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer zunächst verbalen und später körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Gelände einer berufsbildenden Schule in der Wiesenstraße in Hildburghausen. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug ein 16-Jähriger einen 18-Jährigen, woraufhin dieser zu Boden ging. Der Täter sowie ein weiterer Jugendlicher im Alter von 16 Jahren wirkten anschließend weiterhin mit Schlägen und Tritten auf den Geschädigten ein. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Die Polizei ermittelt wegen der gefährlichen Körperverletzung.

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