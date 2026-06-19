Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Straftaten

Schmalkalden (ots)

Ein Autofahrer parkte Donnerstagabend seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Allendestraße in Schmalkalden. Eine weitere Person im Auto öffnete zum Aussteigen die Beifahrertür, als ein Radfahrer von hinten angefahren kam. Dieser versuchte zwischen dem Auto und einer Mülltonne hindurchzufahren, blieb jedoch an der Tür hängen. Der 43-jährige verlor die Kontrolle, prallte gegen eine Laterne und stürzte. Der Radfahrer verletzte sich und verlor kurz das Bewusstsein. Die Fahrzeuginsassen wollten helfen, doch als er wieder zu sich kam, bedrohte er die Personen aus dem Auto sowie einen Zeugen und fuhr anschließend mit seinem Pedelec davon. Die Polizisten suchten nach dem verletzten Mann und konnten ihn später feststellen. An seinem Pedelec waren leistungssteigernde Veränderungen vorgenommen, wodurch das Gefährt versicherungs- und fahrerlaubnispflichtig wurde - beides konnte der 43-Jährige nicht vorweisen. Des Weiteren reagierte ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest positiv auf mehrere Substanzen, weshalb eine Blutentnahme folgte. Den Radfahrer erwarten jetzt mehrere Anzeigen.

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