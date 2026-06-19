LPI-SHL: Bier aus Vereinsheim entwendet
Henneberg (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagabend gewaltsam Zutritt zum Lagerraum eines Vereinsheims in der Scheidegasse in Henneberg. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten drei Kästen Bier und mehrere Dosen Energy. Der Gesamtschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0152324/2026 entgegen.
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