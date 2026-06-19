Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bargeld aus Kasse gestohlen

Schmalkalden (ots)

Donnerstag zwischen 12:55 Uhr und 13:04 Uhr öffneten unbekannte Täter gewaltsam eine Kasse in einem Einkaufsmarkt in der Kasseler Straße in Schmalkalden, als die Mitarbeiterinnen nur ein Stück entfernt kurz mit dem Verräumen von Waren beschäftigt waren. Der/die Täter entfernten sich anschließend mit Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder der Tat geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0151946/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell