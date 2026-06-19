LPI-SHL: Zwei Leichtverletzte
Suhl (ots)
Ein 15-jähriger Mopedfahrer befuhr am Donnerstag gegen 17:15 Uhr den linken der zwei Fahrstreifen auf der Gothaer Straße in Suhl. Er wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln, als ein zuvor hinter ihm befindlicher 57-jähriger Autofahrer bereits vorbeifuhr und den Jugendlichen streifte. Sowohl der 15-Jährige, als auch sein 10-jähriger Sozius stürzten und verletzten sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro.
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