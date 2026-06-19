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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Werkzeuge von Ladefläche entwendet

Suhl (ots)

Donnerstag zwischen 0:00 Uhr und 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem Parkplatz in der Schleusinger Straße in Suhl von der jeweiligen Ladefläche zweier Lkw jeweils einen Presslufthammer. Der Entwendungsschaden liegt im vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Baumaschinen nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0151497/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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