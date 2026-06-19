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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht

Bad Salzungen (ots)

In der Nacht zu Freitag (19.06.2026) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme folgte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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