LPI-SHL: Berauscht

Schleusingen (ots) - Zwei Männer im Alter von 42 und 44 Jahren befanden sich am Mittwoch in einer Gartenlage in Schleusingen. Der 44-Jährige verließ die Kleingartenanlage und stürzte vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und blieb liegen. Ein Zeuge beobachtete, dass der 42-Jährige mehrmals auf den am Boden liegenden Mann eintrat, ging dazwischen und rief die Polizei. Der 44-Jährige kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein mit ihm durchgeführter ...

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