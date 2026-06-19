LPI-SHL: Auf die Gegenfahrspur geraten
Vacha (ots)
Donnerstagnachmittag fuhr ein 70-jähriger Autofahrer auf der August-Bebel-Straße in Vacha in Richtung Völkershäuser Straße (Kreisverkehr). Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrspur und prallte mit einem entgegenkommenden, in Richtung Sünna fahrenden, 67-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich durch den Zusammenprall schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Die Straße war über eine Stunde voll gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell