LPI-SHL: Auf die Gegenfahrspur geraten

Kleinschmalkalden (ots) - In der Nacht zu Donnerstag meldeten Zeugen einen Mann, der mit einem Motorradhelm in der Hand zu Fuß auf der Landstraße zwischen Hohleborn und Kleinschmalkalden unterwegs war. Noch vor dem Eintreffen der Polizei wurde der Motorradfahrer abgeholt. Die Polizisten fanden in einer Kurve das beschädigte Motorrad. Der 20-jährige Fahrer konnte ermittelt und wenig später leicht verletzt an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Ein mit ihm ...

mehr