PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf die Gegenfahrspur geraten

Vacha (ots)

Donnerstagnachmittag fuhr ein 70-jähriger Autofahrer auf der August-Bebel-Straße in Vacha in Richtung Völkershäuser Straße (Kreisverkehr). Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrspur und prallte mit einem entgegenkommenden, in Richtung Sünna fahrenden, 67-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich durch den Zusammenprall schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Die Straße war über eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 11:39

    LPI-SHL: Körperverletzung

    Schleusingen (ots) - Zwei Männer im Alter von 42 und 44 Jahren befanden sich am Mittwoch in einer Gartenlage in Schleusingen. Der 44-Jährige verließ die Kleingartenanlage und stürzte vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und blieb liegen. Ein Zeuge beobachtete, dass der 42-Jährige mehrmals auf den am Boden liegenden Mann eintrat, ging dazwischen und rief die Polizei. Der 44-Jährige kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein mit ihm durchgeführter ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 11:13

    LPI-SHL: E-Scooter entwendet

    Schmalkalden (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 17:00 Uhr gewaltsam einen schwarzen E-Scooter aus einem Geräteschuppen, der sich auf einem Grundstück in der Allendestraße in Schmalkalden befindet. Der Gesamtschaden wird auf über 350 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 11:01

    LPI-SHL: Alkoholisiert verunfallt

    Kleinschmalkalden (ots) - In der Nacht zu Donnerstag meldeten Zeugen einen Mann, der mit einem Motorradhelm in der Hand zu Fuß auf der Landstraße zwischen Hohleborn und Kleinschmalkalden unterwegs war. Noch vor dem Eintreffen der Polizei wurde der Motorradfahrer abgeholt. Die Polizisten fanden in einer Kurve das beschädigte Motorrad. Der 20-jährige Fahrer konnte ermittelt und wenig später leicht verletzt an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Ein mit ihm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren