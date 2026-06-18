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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Scooter entwendet

Schmalkalden (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 17:00 Uhr gewaltsam einen schwarzen E-Scooter aus einem Geräteschuppen, der sich auf einem Grundstück in der Allendestraße in Schmalkalden befindet. Der Gesamtschaden wird auf über 350 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0150382/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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