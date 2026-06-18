LPI-SHL: E-Scooter entwendet
Schmalkalden (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 17:00 Uhr gewaltsam einen schwarzen E-Scooter aus einem Geräteschuppen, der sich auf einem Grundstück in der Allendestraße in Schmalkalden befindet. Der Gesamtschaden wird auf über 350 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0150382/2026 entgegen.
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