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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Zella-Mehlis (ots)

Ein Mann packte Mittwochmittag Waren in einem Einkaufsmarkt in der Talstraße in Zella-Mehlis in seinen mitgeführten Rucksack. An der Kasse legte er allerdings nur einen Teil der Sachen zum Bezahlen auf das Kassenband. Der Mitarbeiter des Marktes sprach ihn darauf an, woraufhin er auch die restlichen Sachen wieder in seinen Rucksack packte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Der Ladendieb konnte zwar im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden, aber zumindest war er dem Mitarbeiter namentlich bekannt. Die Polizisten bearbeiten jetzt eine Anzeige gegen den 49-Jährigen wegen des Ladendiebstahls.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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