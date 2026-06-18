LPI-SHL: Alkoholisierter Autofahrer
Suhl (ots)
Mittwochabend kontrollierten Beamte der Suhler Einsatzunterstützung einen 41-jährigen Autofahrer in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,62 Promille und der gerichtsverwertbare Test zeigte im Ergebnis einen Wert von 0,56 Promille an. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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