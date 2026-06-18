LPI-SHL: Alkoholisierter Autofahrer

Eisfeld (ots) - Ein 39-jähriger Mann meldete sich am späten Dienstagabend bei der Rettungsleitstelle und gab an, dass er gegen 23.15 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer mit einem dunklen Pkw Kombi im Bereich des Eisfelder Bahnhofs angefahren worden sei. Der Pkw mit dem Kennzeichenkürzel "CO" sei anschließend in Richtung Coburg davongefahren und konnte im Rahmen der Absuche durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden. Der 39-Jährige kam schwer verletzt ...

mehr