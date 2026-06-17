Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Eisfeld (ots)

Ein 39-jähriger Mann meldete sich am späten Dienstagabend bei der Rettungsleitstelle und gab an, dass er gegen 23.15 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer mit einem dunklen Pkw Kombi im Bereich des Eisfelder Bahnhofs angefahren worden sei. Der Pkw mit dem Kennzeichenkürzel "CO" sei anschließend in Richtung Coburg davongefahren und konnte im Rahmen der Absuche durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden. Der 39-Jährige kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Fahrrad wurde gesichert am Bahnhof in Eisfeld aufgefunden. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem dunklen Pkw Kombi geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0150169/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

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