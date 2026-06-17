LPI-SHL: Sachschäden nach Unfall

Dorndorf (ots) - Ein Zeuge informierte die Polizei am späten Dienstagabend über einen augenscheinlich orientierungslosen Radfahrer zwischen Dorndorf und Kirstingshof. Die Polizisten stellten den 63-Jährigen in Dorndorf fest. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den Fahrradfahrer erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im ...

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