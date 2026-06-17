LPI-SHL: Sachschäden nach Unfall
Obermaßfeld/Grimmenthal (ots)
Eine 59-jährige Autofahrerin wollte Dienstagnachmittag aus Richtung Neubrunn kommend nach links auf die Landstraße in Richtung Meiningen auffahren. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer, der in Richtung Vachdorf unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.
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