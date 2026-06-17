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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Urnshausen (Dermbach) (ots)

Dienstagmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen einen Autofahrer auf dem Radweg zwischen Urnshausen und Weilar. Der Mann war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis, weshalb ihm die Polizisten die Weiterfahrt untersagten und jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen § 21 Straßenverkehrsgesetz bearbeiten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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