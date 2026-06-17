LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Urnshausen (Dermbach) (ots)
Dienstagmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen einen Autofahrer auf dem Radweg zwischen Urnshausen und Weilar. Der Mann war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis, weshalb ihm die Polizisten die Weiterfahrt untersagten und jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen § 21 Straßenverkehrsgesetz bearbeiten.
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