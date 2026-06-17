LPI-SHL: Unfall mit unversichertem GoKart

Breitungen (ots) - Montagvormittag führten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl Geschwindigkeitskontrollen im Meimerser Weg in Breitungen durch. Insgesamt fuhren 17 Fahrzeugführer zu schnell. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der bei den erlaubten 50 km/h mit 117 km/h gemessen wurde. Gefolgt von einem weiteren Fahrer, der mit gemessenen 89 km/h innerorts auch noch viel zu schnell unterwegs war. Beiden Personen drohen ein Bußgeld, Punkte sowie ein Fahrverbot. ...

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