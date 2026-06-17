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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit unversichertem GoKart

Unterbreizbach (ots)

Ein 18-Jähriger fuhr Dienstagabend mit seinem GoKart in der Straße "Im Wolfsgraben" im Gewerbegebiet in Unterbreizbach. Auf der regennassen Fahrbahn geriet er ins Schleudern und prallte mit seinem unversicherten Gefährt gegen einen parkenden Lkw mit Auflieger. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Den 18-Jährigen erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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