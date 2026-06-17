LPI-SHL: Unfall mit unversichertem GoKart
Unterbreizbach (ots)
Ein 18-Jähriger fuhr Dienstagabend mit seinem GoKart in der Straße "Im Wolfsgraben" im Gewerbegebiet in Unterbreizbach. Auf der regennassen Fahrbahn geriet er ins Schleudern und prallte mit seinem unversicherten Gefährt gegen einen parkenden Lkw mit Auflieger. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Den 18-Jährigen erwartet eine Anzeige.
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