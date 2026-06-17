Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit drei Fahrzeugen

Witzelroda (Bad Salzungen) (ots)

Ein 82-jähriger VW-Fahrer bog Dienstagnachmittag aus einer Seitenstraße nach links auf die Meininger Straße in Witzelroda (Bad Salzungen) ab. Dabei übersah er einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 52-jähriger Autofahrer, welcher jedoch noch rechtzeitig bremsen konnte. Der hinter dem 52-Jährigen fahrende 21-jährige Autofahrer bremste ebenfalls und wich nach links auf die Gegenfahrspur aus, um einen Zusammenstoß mit dem Vorausfahrenden zu verhindern. Dabei prallte er allerdings frontal mit dem Pkw des 82-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufprall schleuderte der VW gegen das Auto des 52-Jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro. Der Senior verletzte sich bei dem Unfall schwer und der 21-Jährige leicht. Beide kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Straße war etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.

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