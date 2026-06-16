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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Bäume abgeschnitten und entwendet

Oepfershausen (ots)

Unbekannte Täter betraten in der Zeit von Sonntagabend, 18:00 Uhr, bis Montagvormittag ein umzäuntes Grundstück mit Einfamilienhaus in der Straße "Hinter der Mauer" in Oepfershausen. Sie schnitten dort einen Birnbaum sowie einen Pflaumenbaum ab, nahmen die Jungbäume an sich und verließen das Gelände anschließend unbemerkt. Die Bäume haben einen Wert von etwa 120 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0148469/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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