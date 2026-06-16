Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger am Telefon

Krayenberggemeinde (ots)

Montagnachmittag telefonierten unbekannte Betrüger mit einer Seniorin aus der Krayenberggemeinde, um ihr angeblich zu helfen, weil ihr Computer gehackt worden sei. In dem einstündigen Telefongespräch mit dem vermeintlichen Kundenbetreuer gab die Frau persönliche Daten sowie Bankzugangsdaten an. Zum Glück wurde sie im Anschluss an das Telefonat misstrauisch und ließ ihr Konto über ihre Bank sperren, sodass nach derzeitigen Erkenntnissen kein Schaden entstand. Seien auch Sie misstrauisch! Geben Sie niemals persönliche Daten und Zugangscodes weiter oder gewähren unbekannten Personen Zugriff auf Ihren Computer. Legen Sie auf und kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell