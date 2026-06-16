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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verstoß gegen 0,5-Promille-Grenze

Suhl (ots)

Montagabend kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl einen 29-jährigen Autofahrer in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,63 Promille, welcher mit dem gerichtsverwertbaren Messgerät (im Ergebnis mit 0,6 Promille) bestätigt wurde. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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