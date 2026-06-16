LPI-SHL: Verstoß gegen 0,5-Promille-Grenze
Suhl (ots)
Montagabend kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl einen 29-jährigen Autofahrer in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,63 Promille, welcher mit dem gerichtsverwertbaren Messgerät (im Ergebnis mit 0,6 Promille) bestätigt wurde. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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