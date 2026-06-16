LPI-SHL: Verstoß gegen 0,5-Promille-Grenze

Oechsen (ots) - Ein 48-jähriger Autofahrer befuhr Montagvormittag die Landstraße zwischen Oechsen und Bremen. In einer Kurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Der Pkw überschlug sich fortfolgend und blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr befreite den Mann schwer verletzt aus dem Wrack. Anschließend wurde er mit dem Rettungswagen ins ...

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