Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Seitlicher Zusammenstoß

Suhl (ots)

Montagvormittag gegen 10:30 Uhr parkte ein Toyota-Fahrer rückwärts aus einem Parkplatz vor einem Ärztehaus in der Würzburger Straße in Suhl aus. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten vorbeifahrenden Fahrzeug. Ohne anzuhalten, setzte dessen Fahrzeugführer seine Fahrt pflichtwidrig fort. Am Toyota entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0148337/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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