Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Straße abgekommen

Oechsen (ots)

Ein 48-jähriger Autofahrer befuhr Montagvormittag die Landstraße zwischen Oechsen und Bremen. In einer Kurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Der Pkw überschlug sich fortfolgend und blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr befreite den Mann schwer verletzt aus dem Wrack. Anschließend wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Um den Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Polizei ermittelt gegen den 48-Jährigen wegen des Verdachts auf das Fahren ohne Fahrerlaubnis.

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