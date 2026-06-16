Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung 2 zu "Schwerst verletzter Radfahrer - Zeugen dringend gesucht"

Fehrenbach (ots)

Durch Ermittlungen und ein vorliegendes Untersuchungsergebnis schließt die Kriminalpolizei Suhl aus, dass es am 29.06.2025 in einem Waldgebiet bei Fehrenbach zu einem Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und einem Hund kam. Vielmehr ist von einer Kollision mit einem Rehwild auszugehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich somit um einen Unfall. Ein Verdacht auf das Vorliegen einer Straftat konnte damit ausgeschlossen werden. Die Polizei dankt den Zeugen, die sich gemeldet und damit zur Aufklärung beigetragen haben.

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