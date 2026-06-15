LPI-SHL: Motorradfahrer übersehen
Völkershausen (Vacha) (ots)
Samstagabend fuhr eine 61-jährige Autofahrerin rückwärts aus einem Grundstück in der Straße "Am Sportplatz" in Völkershausen (Vacha) auf die Straße auf. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Motorradfahrer und es kam zum Zusammenprall. Der Mann stürzte und musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.
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