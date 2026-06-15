PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer übersehen

Völkershausen (Vacha) (ots)

Samstagabend fuhr eine 61-jährige Autofahrerin rückwärts aus einem Grundstück in der Straße "Am Sportplatz" in Völkershausen (Vacha) auf die Straße auf. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Motorradfahrer und es kam zum Zusammenprall. Der Mann stürzte und musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 11:42

    LPI-SHL: Kontrolle verloren

    Oberzella (Vacha) (ots) - Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Martinstraße in Oberzella (Vacha). Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen parkenden Pkw und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach liegen und musste abgeschleppt werden. Der 19-Jährige wurde verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verdachts, dass der Fahrer alkoholische ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 11:25

    LPI-SHL: Alkoholisiert vom Unfallort geflüchtet

    Brotterode (ots) - Sonntagnachmittag stieß ein Autofahrer vermutlich beim Rückwärtsfahren mit dem Außenspiegel seines Pkw gegen den Außenspiegel eines parkenden Autos in der Brunnenstraße Brotterode und verließ anschließend pflichtwidrig den Unfallort. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Fahrer konnte ermittelt und festgestellt werden. Ein mit ihm durchgeführter ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 11:08

    LPI-SHL: Hoher Schaden an der Tür

    Suhl (ots) - Unbekannte Täter drückten in der Zeit von Freitagmorgen bis Sonntagabend gewaltsam die geschlossene elektrische Schiebetür eines Wohn- und Geschäftshauses in der Gothaer Straße in Suhl auf. An der Tür und der Elektrik entstand dadurch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0147725/2026 entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren