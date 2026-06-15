Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert vom Unfallort geflüchtet

Brotterode (ots)

Sonntagnachmittag stieß ein Autofahrer vermutlich beim Rückwärtsfahren mit dem Außenspiegel seines Pkw gegen den Außenspiegel eines parkenden Autos in der Brunnenstraße Brotterode und verließ anschließend pflichtwidrig den Unfallort. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Fahrer konnte ermittelt und festgestellt werden. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille, weshalb zwei Blutentnahmen folgten und sein Führerschein sichergestellt wurde. Ihn erwartet eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell