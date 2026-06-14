LPI-SHL: Herrenloser Schlüssel sucht Eigentümer
Meiningen (ots)
Am 13.06.2026 gegen 07:00 Uhr gab ein Meininger Bürger einen Schlüssel auf der Polizeiinspektion in Meiningen ab, welchen er kurz zuvor an der SB-Tankstelle in der Leipziger Straße gefunden hatte.
Da der Schlüsselbund markante Merkmale besitzt, wird der Eigentümer gebeten ihn nach einer Beschreibung auf der Dienststelle abzuholen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 0361/5743-86100
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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