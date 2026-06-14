Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Herrenloser Schlüssel sucht Eigentümer

Meiningen (ots)

Am 13.06.2026 gegen 07:00 Uhr gab ein Meininger Bürger einen Schlüssel auf der Polizeiinspektion in Meiningen ab, welchen er kurz zuvor an der SB-Tankstelle in der Leipziger Straße gefunden hatte.

Da der Schlüsselbund markante Merkmale besitzt, wird der Eigentümer gebeten ihn nach einer Beschreibung auf der Dienststelle abzuholen.

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