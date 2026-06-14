LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Bad Salzungen / Unterbreizbach (ots)
Am Freitagmittag kontrollierten Polizeibeamte in Bad Salzungen einen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle des 29-Jährigen stellte sich heraus, dass Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.
Ebenfalls ohne Fahrerlaubnis und Zulassung war ein 39-Jähriger am Samstag in Unterbreizbach mit einem Traktor unterwegs.
Beide Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.
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