Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Salzungen / Unterbreizbach (ots)

Am Freitagmittag kontrollierten Polizeibeamte in Bad Salzungen einen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle des 29-Jährigen stellte sich heraus, dass Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Ebenfalls ohne Fahrerlaubnis und Zulassung war ein 39-Jähriger am Samstag in Unterbreizbach mit einem Traktor unterwegs.

Beide Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

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