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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Abgelaufenes Versicherungskennzeichen

Bad Liebenstein (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Mittwochabend eine E-Scooter-Fahrerin in Bad Liebenstein. An ihrem Fahrzeug war ein Versicherungskennzeichen von 2025 angebracht - ein aktueller Versicherungsschutz bestand nicht. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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