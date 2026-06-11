LPI-SHL: Abgelaufenes Versicherungskennzeichen
Bad Liebenstein (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Mittwochabend eine E-Scooter-Fahrerin in Bad Liebenstein. An ihrem Fahrzeug war ein Versicherungskennzeichen von 2025 angebracht - ein aktueller Versicherungsschutz bestand nicht. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
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