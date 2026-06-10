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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Führerschein unterwegs

Kaltennordheim (ots)

Am 09.06.2026 gegen 11.55 Uhr wurde in Kaltennordheim ein 39jähriger Fahrer eines Pkw VW durch die Kräfte der Einsatzunterstützung Suhl angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten die Beamten feststellen, das der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin erpustete er einen Wert von 0,43 Promille und Stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Eine Blutentnahme wurde im Klinikum durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 0361/5743-86100
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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