LPI-SHL: Ohne Führerschein unterwegs

Meiningen (ots) - Am 09.06.2026 gegen 20.20 Uhr kam es im Kreiverkehr Henneberg/Sülzfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 78jähriger Skoda Fahrer fuhr in den Kreisverkehr ein. Auf Grund der tiefstehenden Sonne übersah er jedoch einen Mopedfahrer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand und stieß mit diesem zusammen. Der 15jährige Mopedfahrer kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Rückfragen bitte an: ...

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