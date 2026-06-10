LPI-SHL: Unfall mit veletztem Mopedfahrer

Suhl (ots) - Zu einer Körperverletzung kam es am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr in einem Supermarkt in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl. Ein 40-jähriger Mann wollte zwei Pfandflaschen an einem Rückgabeautomaten abgeben. Nachdem lediglich eine Flasche vom Automaten erkannt wurde, verlangte er von einer Mitarbeiterin die Auszahlung des Pfandbetrages für beide Flaschen. Die Angestellte lehnte dies ab. Im Verlauf ...

mehr