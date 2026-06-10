Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Laternenmast gerammt und geflüchtet

Hildburghausen (ots)

Am 09.06.2026 gegen 11:25 Uhr beschädigte ein 32-jähriger Pkw-Fahrer auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Wiesenstraße in Hildburghausen beim Rangieren einen Laternenmast. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Fahrer festgestellt werden. Da sich zudem Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel ergaben, wurden eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

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